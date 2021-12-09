НАТО активно использует страны Черноморского региона, чтобы взять Россию «в клещи» и покончить с ее доминированием в акватории. Однако сделать это ему будет очень непросто, уверен военный корреспондент Александр Артамонов.

Он напомнил высказывание американского морского офицера Брайана Харрингтона о возможности перехватить у РФ преимущество в Черном море. Для этого США и НАТО должны вовсю использовать пылающие лютой ненавистью к РФ режимы Грузии и Украины. В портах этих стран, таких как Одесса, Николаев, Анаклия, необходимо разместить американские военно-морские базы.

Это, по мнению Харрингтона, позволит окружить РФ с двух сторон и фактически связать ее «по рукам и ногам». Кроме того, содействие в случае необходимости окажет и Турция, которая хоть и демонстрирует дружеское отношение к России, но является представителем НАТО.

Артамонов указал на единственную, но весьма серьезную ошибку американского офицера. Все его замыслы были бы актуальными лет 20 назад, когда российский флот был в разобранном состоянии и требовал глубокой модернизации. Сейчас ситуация резко изменилась. У РФ в Черном море есть мощные корабли, береговые ракетные комплексы, подводные лодки, а полуостров Крым представляет собой непотопляемый авианосец. Поэтому все попытки НАТО захватить господство в регионе заранее обречены на провал.