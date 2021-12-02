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В Выборге появилась гигантская черепаха, сделанная из снега. Построили её во дворе Приморской улицы в честь начала зимы.

Как сообщается, длина черепахи составляет примерно 4,5 метра, а высота – около полутора метров. Фотографии снежной фигуры были опубликованы в соцсети ВКонтакте в сообществе «Интересные события в Выборге».

В публикации указывается, что эскиз черепахи придумал художник Алексей Ляхов. Наталья, одна из команды, которая вылепила черепаху, отметила, что они уже не в первый раз делают такие фигуры. Так, до этого они создавали рыбу, кошку и медведя. На создание черепахи у них ушло около трёх часов.

В дальнейшем команда хочет сделать из снега ещё тигра, слона, а также Деда Мороза и Снегурочку.

Недавно жительница Выборга не дождалась медиков и самостоятельно вскрыла себе живот. Но, так как это произошло в больнице, её успели спасти.

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