В одной из выборгских больниц пенсионерка самостоятельно вскрыла себе живот, так как не дождалась получения медпомощи от врачей. В настоящее время медики пытаются спасти ей жизнь.

Представители комздрава Ленобласти отметили, что в настоящее время по факту случившегося осуществляется проверка. Пациентке оказывают всю нужную помощь. Когда у нее улучшится состояние, планируется решить проблему касательно ее дальнейшего наблюдения. Про данный инцидент на страничке в социальных сетях рассказала Екатерина Овсянникова, глава благотворительного медучреждения «Хоспис на дому».

Согласно ее словам, пенсионерка являлась блокадницей и страдала от рака. Перед вскрытием она написала предсмертную записку для родных и близких людей, в которой попросила никого не обвинять по ошибке, если она умрет. Медики отмечают, что пожилая женщина не смогла вовремя получить помощь из-за увеличения количества коронавирусных больных.