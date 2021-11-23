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В одной из выборгских больниц пенсионерка самостоятельно вскрыла себе живот, так как не дождалась получения медпомощи от врачей. В настоящее время медики пытаются спасти ей жизнь.

Представители комздрава Ленобласти отметили, что в настоящее время по факту случившегося осуществляется проверка. Пациентке оказывают всю нужную помощь. Когда у нее улучшится состояние, планируется решить проблему касательно ее дальнейшего наблюдения. Про данный инцидент на страничке в социальных сетях рассказала Екатерина Овсянникова, глава благотворительного медучреждения «Хоспис на дому».

Согласно ее словам, пенсионерка являлась блокадницей и страдала от рака. Перед вскрытием она написала предсмертную записку для родных и близких людей, в которой попросила никого не обвинять по ошибке, если она умрет. Медики отмечают, что пожилая женщина не смогла вовремя получить помощь из-за увеличения количества коронавирусных больных.

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