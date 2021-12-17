Россия не должна недооценивать «москитный флот» Украины, который способен запереть в акватории корабли ЧФ РФ. Такое предостережение сделал журналист Сергей Маржецкий, слова которого приводит портал «Военное дело».

Он пояснил, что имеющиеся в распоряжении ВМС Украины катера «Марк-VI» или «Айленд» могут быть задействованы для минирования акватории Азовского и Черного морей. Из-за недостатка минных тральщиков в распоряжении Черноморского флота его корабли окажутся заблокированы в своих портах.

Именно поэтому необходимо внимательно наблюдать за всеми действиями украинских ВМФ, чтобы не допустить подобного развития событий.

Маржецкий отметил, что в распоряжении ВМФ есть лишь три минных тральщика, которые были спущены на воду в 70-х годах прошлого столетия. Россия намеревалась строить новые такие корабли по проекту 12700 «Александрит», но что-то пошло не так и эту программу заморозили. Поэтому у Черноморского флота нет кораблей, способных обезвреживать мины.