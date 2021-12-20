Чиновники Смольного публикуют на сайте администрации и официальных площадках в соцсетях информацию о награждениях, международном сотрудничестве, благотворительности. При этом ситуация в городе остаётся критической.

Смольный прошёл мимо таких проблем как, неубранный снег, гололед, высокая аварийность на дорогах и травмы пешеходов из-за плохой уборки снега, а также разрушение и захламленность домов в результате халатности управляющих компаний.

На решение проблем у чиновников, видимо, нет времени. Все это время губернатор посещал культурные мероприятия, раздавал поздравления, создавая видимость позитивной повестки. Но ни разу не появлялся там, где его вмешательств действительно было бы кстати – ни на коллапсе на Московском шоссе, для организации процесса, ни на мощнейшем в пожаре на Северной Верфи. Губернатор ни разу рассказал о проблеме уборки снега в городе, такое поведения только огорчает население, ведь они требуют от Смольного конкретных действий.

Вместо этого, Беглов сообщает о «заметных событиях прошедшей недели» – работе нового корпуса больницы, вручении грамот врачам, рабочем совещании, выделении земли на строительства культурно-делового центра, замену 305 фонарей.