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Власти Санкт-Петербурга допустили два важных просчета, которые обернулись провалом подготовки к мусорной реформе в Северной столице. Об этом заявил глава рабочей группы «Отходы» Общественного совета Минприроды РФ Сергей Грибалев.

По его словам, недальновидные действия Смольного могут стать серьезной проблемой при переходе города на новую систему обращения с отходами в 2022 году.

Грибалев отметил, что власти Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым совершили две ошибки. Так, в городе отсутствует система раздельного сбора отходов (РСО).

«Раздельный сбор отходов существует пока только на уровне общественных инициатив. Низкий поклон людям, которые занимаются РСО. Они заинтересовали бизнес. Повторюсь: не органы государственной власти, а частный бизнес, который выставляет клетки для сбора стекла, пластиковых бутылок и прочего мусора. Бизнес занимается вывозом рассортированных отходов», – пояснил эксперт.

Вторым серьезным просчетом стало создание территориальной схемы, в которой много неточных данных. Кроме того, она не согласована с терсхемой Ленинградской области. Грибалев подчеркнул, что власти Петербурга «в агонии» создали «временный документ», чтобы хоть как-то обозначить места вывоза мусора в преддверии запуска реформы.

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