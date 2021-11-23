Перед зимней Олимпиадой 2022 года, которая должна состояться в Пекине, китайские исследователи собираются поведать миру всю правду о коронавирусе, восстановив эпидемическую цепочку инфицирования им.

Грядущие Олимпийские игры из-за ограничительных мер окажутся наименее масштабными в плане общего количества зрителей. Для раскрытия особенностей распространения COVID-19 и не допущения возникновения новой волны в зимний период времени около 300 медицинских специалистов из КНР организовали специальную исследовательскую команду.

Полученная информация должна будет помочь в безопасном проведении ОИ-2022, которые крайне важны для имиджа Китая. В СМИ напоминают, что прошедшая в Японии летняя Олимпиада тоже была под угрозой срыва. В ней не приняли участие пять сборных, а более девяноста атлетов не смогли попасть на них из-за коронавируса.