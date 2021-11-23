Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Перед зимней Олимпиадой 2022 года, которая должна состояться в Пекине, китайские исследователи собираются поведать миру всю правду о коронавирусе, восстановив эпидемическую цепочку инфицирования им.

Грядущие Олимпийские игры из-за ограничительных мер окажутся наименее масштабными в плане общего количества зрителей. Для раскрытия особенностей распространения COVID-19 и не допущения возникновения новой волны в зимний период времени около 300 медицинских специалистов из КНР организовали специальную исследовательскую команду.

Полученная информация должна будет помочь в безопасном проведении ОИ-2022, которые крайне важны для имиджа Китая. В СМИ напоминают, что прошедшая в Японии летняя Олимпиада тоже была под угрозой срыва. В ней не приняли участие пять сборных, а более девяноста атлетов не смогли попасть на них из-за коронавируса.

Вам может понравиться

Российские военные проведут инспекцию на полигонах в Латвии

Сергей Рыжков, глава НЦУЯО, в рамках беседы с представителями прессы, отметил, что инспекторы из РФ побывают на латвийских полигонах и в учебных центрах для оценки размеров военной активности. Согласно его

Протестующие в Киеве поставили Зеленскому ультиматум

В рамках протестной акции в Киеве участники митинга поставили ультиматум Владимиру Зеленскому, украинскому лидеру. Они требуют снятия с должности Андрея Ермака, который возглавляет президентскую администрацию. Зеленскому дали 10 дней на

Депутат Шеремет: армия США не прорвет оборону Крыма в случае вторжения

Михаил Шеремет, российский парламентарий, отметил, что в случае вторжения войск Соединенных Штатов в Крым им не удастся прорвать его оборону. Согласно его словам, российская армия обладает новейшим оружием, с помощью
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 ноября – облачно с прояснениями, до -1 °C | город Мытищи: погода, 23 ноября – переменная облачность, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 ноября – переменная облачность, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 ноября – небольшой снег, до -1 °C | Королев: погода, 23 ноября – пасмурно, до 8 °C | Подольск: погода, 23 ноября – переменная облачность, до -3 °C | Армавир: погода, 23 ноября – облачно с прояснениями, до 12 °C |