Оформившие карту «Мир» россияне в скором времени получат по две тысячи рублей. Об этом рассказывает издание PRIMPRESS.

Так, обладатели данной карты в ноябре могли участвовать в акции. Им, согласно условиям, нужно было осуществить регистрацию на сайте. После этого требовалось потратить с указанной карты как минимум 15 тысяч рублей. Учитывались лишь покупки, а не переводы. После этого владельцы карты автоматически включались в розыгрыш.

Победители будут определены с 27 декабря при помощи специальной программы. Всего, как было заявлено, победителей будет 3700. Они получат по 2 022 рубля.

Кроме того, три человека получат по 500 тысяч рублей. Выплата приза будет осуществлена на карту, с которой оплачивались покупки.

Недавно владельцам карт “Мир” рассказали о некоторых изменениях. В частности, были отменены комиссии при оплате некоторых видов услуг.