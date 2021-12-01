Если не разглашать в средствах массовой информации национальность преступника, расследования, проводимые журналистами, и публикации будут неполными и не совсем точными, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Он высказал свое недовольство запретом на упоминание национальности злоумышленников и заявил, что журналисты обязаны всесторонне изучать тему будущей заметки, а также объективно рассказывать читателям о событии. Расследования, в ходе которых скрывает какая-либо информация, не могут считаться полноценными.

Напомним, что законопроект о запрете упоминания национальности в Госдуму внес парламент Чечни. Его поддержал представитель РБК Петр Канаев, который отметил, что происхождение преступника не имеет никакого значения для читателей.