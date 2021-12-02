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Японские ученые заявили, что штамм коронавируса «Дельта» самоликвидировался. Этот подвид бесследно пропал из списка мутаций. Российский вирусолог Елена Малинникова считает, что это вполне возможно.

Она пояснила, что во всех организмах, в которых имеются ДНК и РНК постоянно происходят мутации. Они меняют вирус, наделяют его новыми свойствами, а также оказывают влияние на воздействие возбудителя заболевания на человеческий организм. Одни из мутаций делают инфекцию максимально опасной, а другие, напротив, являются для вируса фатальными.

Малинникова также напомнила, что вариант «Дельта» изначально называли самым изменчивым штаммом коронавируса. Вполне вероятно, это его свойство спровоцировало вырождение инфекции. Она привела слова японских ученых об ошибке в сборке штамма, из-за которой он постоянно давал сбой за сбоем. В результате запустился процесс самоуничтожения, однако он вряд ли завершиться так быстро, как считают японцы.

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