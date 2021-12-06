Вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн считает разработанную Пенсильванским университетом жвачку от коронавируса достаточно полезным средством, которое позволит человеку меньше заражать окружающих. Он также отметил, что это безобидный препарат.

Альтштейн сравнил жвачку с ополаскивателями для рта, которые способны нейтрализовать вирус на слизистой оболочке. Она точно так же уменьшает количество вирусных частиц и защищает не только носителя патогена, но и окружающих.

«Когда человек кашляет, у него меньше вируса полетит», – пояснил вирусолог.

При этом жвачка вряд ли сильно изменит ситуацию с распространением Covid. Она не сможет ни уменьшить, ни даже ослабить воздействие коронавируса на организм человека. Средство полезно точно так же, как и ополаскиватель для рта, но не более того, заметил Альтштейн.

Напомним, что ранее вирусолог Александр Чепурнов заявил, что российский назальный спрей, нейтрализующий коронавирус, эффективнее американской жвачки, так как дольше держится на слизистой и начинает действовать мгновенно.