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Назальный спрей от коронавируса, разработанный НИЦ имени Гамалеи, гораздо удобнее в использовании и эффективнее, чем жвачка, созданная учеными Пенсильванского университета, уверен профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Он пояснил, что спрей используется по простому принципу «пшикнул — и все», а вот жвачка вызывает сразу несколько вопросов. К примеру, препарат, который добавляется в его состав, начинает действовать не сразу, а лишь через несколько минут. Кроме того, действует он не долго, так как сглатывается вместе со слюной.

Чтобы предотвратить заражение через слизистую, жевать придется 24 часа в сутки, заявил вирусолог. Из-за этого пострадает флора носоглотки. Спрей же действует моментально, а препарат, включенный в него, остается на поверхности слизистых оболочек продолжительное время. Также он не наносит никакого вреда организму.

Чепурнов пояснил, что жвачка действует как антибиотики, которые помогают в лечении заболеваний, но атакуют микрофлору кишечника, заставляя человека прекратить прием.

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