Наличие в распоряжении России гиперзвуковых ракет позволит ей отразить наступление Североатлантического альянса одновременно с двух направлений – со стороны Крымского полуострова и с Балтики, уверен ветеран ВС НАТО Ставрос Атламазоглу. В своей публикации в издании «1945» он рассказал, как гиперзвук поможет это сделать.

РФ, по словам эксперта, может задействовать ракеты «Циркон», способные развивать скорость до 9 Махов, для обороны от НАТО. Для этого они будут скомбинированы с комплексами противовоздушной обороны С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф».

Благодаря такому подходу Москва создаст на обоих направлениях зоны запрета доступа A2/AD. Гиперзвуковые ракеты будут топить приближающиеся к российским границам корабли, а средства ПВО – сбивать самолеты. Также эти виды вооружений дадут возможность наземным силам начать стремительную контратаку, практически не встречая сопротивления. Отрезав ВМС и ВВС Альянса, Россия без труда отразит нападение с двух направлений сразу.