Россия блефует и запугивает НАТО, чтобы вынудить его отказаться расширяться за счет Киева, сообщили авторы американского издания «1945». Также они привели два других возможных сценария, которые могут быть реализованы на востоке Украины.

Так, один из них предполагает интенсивные бомбардировки украинской территории без вторжения наземных войск. Авторы публикации, перевод которой представлен порталом “Военное дело”, считают, что таким образом Россия может вынудить Украину отказаться от идеи вступления в НАТО, а также заставить подчиняться практически любым своим требованиям.

Еще один сценарий – это полномасштабные боевые действия. Сейчас Киев все еще рвется в Североатлантический альянс и модернизирует свою армию, однако «вторжение» российских войск заставит его выбросить подобные мечты из головы. Москва захватит спорные регионы Донбасса и с большой вероятностью разделит соседнее государство на две части по Днепру.