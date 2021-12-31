Во Флориде в зоопарке города Нейплс застрелили малайского тигра. Причиной стало то, что зверь напал на человека.

Согласно имеющейся информации, 26-летний мужчина, который убирал зоопарк, после закрытия пробрался в запрещённую зону. По какой-то причине он решил протянуть свою руку за решетку вольера с тигром.

В итоге зверь схватил мужчину за руку. Это заметил заместитель окружного шерифа. Поначалу он пытался освободить пострадавшего из пасти тигра. Когда это не удалось, он выстрелил в животное. Тигр отпустил человека и отошёл. Впоследствии он скончался от раны.

Зоопарк был закрыт до пятницы для выяснения обстоятельств случившегося. Также в зоопарке создали фонд для оказания помощи в поддержании популяции тигров в Малайзии. Всего, как отмечается, в дикой среде живёт менее 200 особей малайского тигра.

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