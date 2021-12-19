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Супружеская пара нашла в подъезде одного из многоквартирных домов Выборгского района пса, лежавшего в луже крови. В нем узнали местную собаку по кличке Рыжий.

В соцсетях Елена Семенцева, сотрудница местного приюта для животных, отметила, что вся лестничная площадка, на которой был найден пес, была залита кровью. Собака была все еще жива, однако ее состояние быстро ухудшалось. Рыжего было решено доставить в ветеринарную клинику. Там он был осмотрен ветеринарами. Оказалось, что его ранили ножом, ударив по голове.

Собаку не стали оставлять в стационаре, так как в нем, к сожалению, не осталось места. Однако животное забрала одна из жительниц Выборга. Активисты уже подготовили и отправили в правоохранительные органы заявление с требованием найти живодера и наказать его по всей строгости закона.

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