В японской префектуре Кагава прошла торжественная церемония, посвященная спуску на воду первого в мире танкера на электрической тяге Asahi. Подробности рассказали журналисты агентства ТАСС.

Детище компании Asahi Tanker, названное в ее честь, способно перевозить почти 1,3 тысячи кубометров нефтепродуктов. Длина танкера составляет 62 метра. В качестве источника питания использованы литий-ионные аккумуляторы, мощность которых достигает 3480 киловатт.

Специальные системы, которые установлены японскими конструкторами, позволяют применять судно в роли источника электричества в случае попадания в экстремальную ситуацию. АКБ дают возможность преодолеть не более 180 километров. После этого требуется зарядка батарей, которая длится 10 часов.

Помимо высоких эксплуатационных характеристик, отмечается также повышенный уровень комфорта для экипажа, который обеспечивается низкой вибрацией и практически полным отсутствием шума от работающего электрического двигателя.