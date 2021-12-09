Специалисты из Японии разработали маску, которая светится, если на неё попадут частицы COVID-19. Об этом сообщило японские издание Kyodo News.

Созданием маски занимались учёные Университета префектуры Киото под руководством Ясухиро Цукамото. В основу разработки легли антитела, вырабатываемые страусами.

Как сообщается, учёные выяснили, что страусы вырабатывают антитела, уничтожающие в организме инородные тела. В организмы птиц были введены деактивированные частицы COVID-19. Из отложенных страусами яиц было извлечено много антител. Используя их, специалисты разработали защитный фильтр.

В дальнейшем этот его окрасили при помощи флуоресцентного красителя. Маска с подобным фильтром будет светиться в ультрафиолетовом спектре, если на неё попадут частицы вируса.

Ранее учёные выяснили, что мужчины являются основными разносчиками коронавируса. Объясняется это объёмом их лёгких.