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Специалисты из Университета штата Колорадо обнаружили, что мужчины передают частицы коронавируса чаще, чем женщины.

В исследовании было задействовано 75 человек – мужчины, женщины и дети. Их попросили громко разговаривать или петь, в это время учёные измеряли количество выдыхаемой слюны. Оказалось, что взрослые передают больше частиц вируса, чем дети, а мужчины больше, чем женщины.

Объясняется это особенностями строения лёгких – как правило, у мужчин лёгкие имеют больший объём. Кроме того, мужчины разговаривают громче, что также влияет на количество выдыхаемых частиц.

Как отметили специалисты, места, где люди громко разговаривают или поют, являются наиболее опасными с точки зрения заражения. К примеру, это бары, концертные площадки, спортивные арены.

Недавно учёные предположили, что штамм коронавируса “омикрон” может спасти человечество. Как было заявлено, этот штамм может оказаться намного менее опасным по сравнению с другими известными штаммами.

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