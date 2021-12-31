Январь станет для Соединенных Штатов вирусной бурей из-за стремительного распространения штамма «Омикрон», предупредил эксперт по инфекционным заболеваниям из Университета Миннесоты Майкл Остерхолм. Он отметил, что в конце месяца ситуация может существенно улучшиться, однако на протяжении 3–4 недель следует ожидать очень тяжелой эпидемиологической обстановки.

Президент США Джо Байден еще неделю назад заявил, что в стране теперь доминирует «Омикрон». Он очень быстро распространяется и создает серьезную угрозу для тех граждан, которые игнорируют необходимость в вакцинации. В условиях стремительного продвижения вируса по территории США отсутствие прививки может оказаться чрезвычайно опасным.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи также прогнозирует пик заболеваемости Covid-19 на январь будущего года. В отличие от Остерхолма он не делает прогнозов на улучшение ситуации. По мнению Фаучи, подобные предсказания сейчас делать очень сложно.