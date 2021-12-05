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Петр Чумаков, специалист в области вирусологии, поведал о том, в каком случае власти продлят нерабочие дни в январе следующего года в РФ.

Согласно его словам, в стране вполне могут ввести еще один локдаун в случае, если удастся определить, что штамм «Омикрон» COVID-19 способен вызывать тяжелое течение болезни. В настоящее время таких данных нет. Многое будет зависеть от сложившейся эпидемиологической ситуации и наличия свободных мест для больных в медучреждениях, считает вирусолог.

Эксперт отметил, что главным фактором для введения нерабочей недели является возможность системы здравоохранения справляться с резким ростом количества зараженных. В случае отсутствия проблем с этим власти не станут вводить карантин. Ранее Татьяна Соломатина, российский парламентарий, заявила, что считает оправданным решение ряда европейских стран ввести новые ограничительные меры после обнаружения инфицированных омикрон-штаммом.

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