Армия Великобритании заявила о принятии на вооружение системы ПВО Sky Sabre. Об этом сообщает издание Times, ссылаясь на источники из Минобороны страны.

Как было заявлено, новая система ПВО позволит отражать угрозы, которые якобы представляют для страны российские истребители. Sky Sabre, как сообщают авторы статьи, являются заменой ракет Rapier, которые были приняты на вооружение в 1970-х годах. Данная система способна управлять полётом сразу 24 ракет в одно и то же время. Все эти ракеты могут поразить такие цели, как истребители, дроны, умны бомбы.

Отмечается, что ракеты системы могут уничтожить цель размером не более теннисного мяча, летящего со скоростью звука. Как было заявлено, эта система является яркой демонстрацией боевых возможностей тем, кто хочет причинить Великобритании вред. Под этими угрозами, в частности, подразумеваются истребители-невидимки России, к примеру, Су-57.

Ранее мы сообщали, что Великобритания собирается построить три военные базы в рамках подготовки к “агрессии” со стороны России. Одна из баз появится в Германии.