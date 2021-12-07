читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Армия Великобритании заявила о принятии на вооружение системы ПВО Sky Sabre. Об этом сообщает издание Times, ссылаясь на источники из Минобороны страны.

Как было заявлено, новая система ПВО позволит отражать угрозы, которые якобы представляют для страны российские истребители. Sky Sabre, как сообщают авторы статьи, являются заменой ракет Rapier, которые были приняты на вооружение в 1970-х годах. Данная система способна управлять полётом сразу 24 ракет в одно и то же время. Все эти ракеты могут поразить такие цели, как истребители, дроны, умны бомбы.

Отмечается, что ракеты системы могут уничтожить цель размером не более теннисного мяча, летящего со скоростью звука. Как было заявлено, эта система является яркой демонстрацией боевых возможностей тем, кто хочет причинить Великобритании вред. Под этими угрозами, в частности, подразумеваются истребители-невидимки России, к примеру, Су-57.

Ранее мы сообщали, что Великобритания собирается построить три военные базы в рамках подготовки к “агрессии” со стороны России. Одна из баз появится в Германии.

Вам может понравиться

С 1 января 2022 года в России изменятся правила выплаты пенсий

Начиная с 1 января грядущего года, на территории РФ начнут действовать новые правила по начислению пенсионных выплат пожилым гражданам. Главным нововведением станет невозможность кредитных организаций забирать часть пенсии у пожилого

Бывший украинский разведчик Червинский рассказал, как Нидерланды хотели похитить Владимира Цемаха

Бывший разведчик Роман Червинский рассказал, как Голландия пыталась вывезти с Украины Владимира Цемаха, который якобы является важным свидетелем в деле о сбитом на Донбассе малазийском «Боинге». По его словам, власти

Генерал ВСУ: У Киева нет сил и средств для превентивного удара по России

В условиях, когда Россия «вот-вот начнет наступление» на Украину, Киев мог бы нанести превентивный удар. Однако для этого у него нет необходимых сил и средств, заявил бывший Командующий ВСУ Виктор
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 декабря – облачно с прояснениями, до -12 °C | город Мытищи: погода, 7 декабря – снег, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 декабря – облачно с прояснениями, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 декабря – небольшая облачность, до 0 °C | Королев: погода, 7 декабря – пасмурно, до 8 °C | Подольск: погода, 7 декабря – снег, до -1 °C | Армавир: погода, 7 декабря – облачно с прояснениями, до 13 °C |