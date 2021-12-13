Южноафриканский штамм коронавируса «Омикрон» добрался до Вашингтона, сообщил департамент здравоохранения американского округа Колумбия. Представители ведомства заявили, что мутация вируса выявлена у четырех человек – одного мужчины и трех женщин, никак не связанных друг с другом.

Все четверо прошли вакцинацию. При этом две из трех заразившихся женщин побывали в штатах Виргиния и Мэриленд, а третья ездила в Нью-Йорк и Флориду. Мужчина же вообще не выезжал из Вашингтона.

Напомним, что ранее ученые рассказали о новых результатах изучения штамма «Омикрон». Они выяснили, что этот вариант коронавируса еще заразнее, чем «Дельта». Он моментально передается от человека к человеку, но в подавляющем большинстве случаев провоцирует лишь легкое течение заболевания без тяжелых последствий.