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В зарубежном информагентстве The Sun рассказали о большой ошибке, которую совершают немалое количество людей во время варки яиц.

В опубликованной статье указывается, что данная процедура готовки считается одной из наиболее легких, поэтому ей учат даже маленьких детей. Но, как оказалось, даже взрослые часто делают это неверно, так как кладут яйца в горячую воду, что приводит к появлению у них темно-зеленого оттенка. Речь идет о сульфиде железа, способном привести к развитию опасных заболеваний в желудочно-кишечном тракте.

По этой причине яйца необходимо положить в холодную воду, а потом добавить в нее щепотку соли. Варить их автор материала советует примерно 8 минут. Затем яйца нужно поддержать в кастрюле еще примерно 5 минут, а затем вновь подержать в холодной воде. В итоге желток будет желтоватого цвета, что увеличит его полезность для организма.

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