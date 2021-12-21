Российский ударный дрон «Орион» в роли перехватчика вражеских беспилотников заполняет важную нишу боевых возможностей, где сейчас в мире практически нет конкурентов. Такую оценку дал Томас Ньюдик, военный обозреватель The Drive. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Россия провела испытания своего беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Орион» в роли «убийцы дронов». В видеоролике тестовой кампании, выпущенным Министерством обороны России, показан запуск дроном новой версии противотанковых управляемых ракет 9М113 «Корнет» воздушного базирования по дронам вертолетного типа, выступающим в качестве мишени. В отчете говорится, что цель была поражена на расстоянии около 4 км.

Базовая ПТУР «Корнет» использует наведение по лазерному лучу и требует ручного управления для достижения цели. Версия с воздушным запуском, как сообщается, также имеет режимы инфракрасного и телевизионного целеуказания, хотя неясно, используются ли они для наведения ракеты или просто для помощи оператору в обнаружении и отслеживании целей. Эта же ракета может быть использована с БПЛА «Форпост» и «Альтиус».

Ракета «Корнет» воздушного базирования ранее прошла «десятки успешных испытаний» опытного образца с ударного вертолета Ка-52М. Максимальная дальность полета ракеты составляет 10 км, она способна уничтожать как низколетящие, низкоскоростные воздушные цели, так и бронетехнику. Фактически, версия «Корнета» с зенитной способностью уже существовала для защиты наземных сухопутных войск и транспортных средств, и эта модель теперь была адаптирована для запуска с воздуха.

Генерал-майор Александр Новиков, глава Управления разработки БПЛА Генштаба России, заявил, что «Орион» может сбивать широко известные дроны турецкого производства Bayraktar TB2 и другие БПЛА. Немаловажно, что «Байрактар» использовался в боевых действиях на Донбассе со стороны Украины. Российские официальные лица, указывая на особую способность «Ориона» сбивать дроны TB2, тем самым посылают очень четкий сигнал для Украины.

Но это не менее актуально и для потенциальных экспортных клиентов Orion: возможность противодействовать не только TB2, для которого Турция продолжает находить новых клиентов, но и другим аналогичным БПЛА, и в более общем плане обеспечивать им конкуренцию на экспортном рынке.

Запуск ракет класса «воздух-воздух» либо оружия двойного назначения, способного поражать цели как в воздухе, так и на земле, указывает на то, что «Орион» приближается к обладанию значительными боевыми возможностями. До сих пор у программы Orion были некоторые проблемы, в том числе отказ Министерства обороны России от первых образцов из-за «дополнительных требований, которые изначально не были включены в техническую спецификацию». Также отмечались как минимум одна авария и трудности с оснащением надежной силовой установкой российского производства.

При этом у США практически нет прямых конкурентов вооруженным Orion или TB2. Китай предлагает ряд аналогичных возможностей на экспорт, но в их случае имеются серьезные проблемы, связанные с характеристиками и эксплуатационной пригодностью. Обладая полной массой около 1000 кг и автономностью до 24 часов, Orion во многом похож на MQ-1 Predator, имея длинное прямое крыло и толкающий винт. ВВС США списали MQ-1, и он больше не производится.

Использование дронов для поражения низколетящих низкоскоростных беспилотных целей по-прежнему остается нишевой возможностью. Некоторые страны, например, Израиль, полагаются в подобной миссии на вертолеты.

На сегодняшний день отмечено лишь несколько примеров боевого использования БПЛА в качестве стартовых платформ для ракет класса «воздух-воздух». ВВС США еще в 2003 году вооружили свои MQ-1 версией ракеты «Стингер» с тепловым наведением, чтобы обеспечить им некоторую степень защиты от реактивных самолетов в иракской кампании. В дальнейшем ВВС США использовали MQ-9 Reaper для запуска ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9X Sidewinder по маневрирующей цели во время испытаний в ноябре 2017 года. Иран использовал свой БПЛА Karrar в качестве «беспилотного перехватчика» во время учений для поражения воздушных целей ракетой Azarakhsh, хотя не было представлено убедительных доказательств, что эти ракеты действительно поразили какие-либо цели.

В целом, прошедшие испытания «Ориона» показывают, насколько серьезно Россия относится к своим усилиям по оснащению новых дронов широким спектром боеприпасов как для задач класса «воздух-земля», так и для миссий «воздух-воздух». После отставания от США, Китая и других стран в разработке современных БПЛА, Москва, похоже, сосредотачивает свое внимание не только на устранение пробелов с точки зрения размера и производительности, но также предоставляя им новые возможности вооружения. «Орион» и «Охотник» – хорошие примеры этого.