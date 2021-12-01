В связи с упавшим британским F-35 в США напомнили о попытках СССР поднять из моря F-14

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Работы военно-морских сил Великобритании и США по подъему обломков F-35В, упавшего в Средиземном море, все еще продолжаются. При этом военные США подчеркивают важность сделать это «до того, как обломки обнаружит Россия». Об этом сообщает The Aviation Geek Club, заодно напомнив историю с попыткой подъема советским ВМФ F-14, упавшего в море с авианосца в 1976 году. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

По словам американского бригадного генерала Саймона Дорана, Россия может попытаться восстановить затонувшие обломки британского F-35, чтобы «получить критически важное представление о передовых технологиях».

Но при этом он заверил: «Мы получим это первыми, я вам обещаю».

Ему вторил также заместитель Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе генерал Тим Рэдфорд.

Военный обозреватель и аналитик Джозеф П. Чако поделился своим мнением: «Соперничающие страны заинтересованы в военных разработках друг друга. Соответствующие спецслужбы всегда занимаются добычей образцов иностранной военной техники, в том числе поднятого и затонувшего иностранного вооружения. У России есть средства для подъема затонувших объектов с морского дна, поскольку она ранее подняла свой палубный самолет со дна Средиземного моря».

Американский аналитик Эндрю Корибко выразил свое особое мнение, назвав ситуацию вокруг подъема F-35 «типичным разжиганием антироссийских страхов, направленным на усиление заранее запланированной геополитической вражды».

По его словам, «Средиземное море – это по большей части «озеро НАТО». Нереально представить, что Россия сможет в полной тайне отправить подлодку к подводной могиле F-35, каким-то образом получить полезную информацию и скрыться от преследования, не спровоцировав международную конфронтацию».

Однако это будет не первый случай, когда русские попытаются «выловить» истребитель НАТО, упавший с авианосца.

Советский Союз реально пытался поднять обломки F-14 Tomcat, который упал с авианосца «Джон Ф. Кеннеди» 14 сентября 1976 года – после того, как системы управления самолетом вышли из строя и пилоту пришлось катапультироваться. Особую ценность для Советов представляла новейшая на тот момент управляемая ракета «воздух-воздух» большой дальности AIM-54 Phoenix, состоящая на вооружении F-14.

В то время «Джон Ф. Кеннеди» находился вблизи северных островов у Шотландии, сравнительно недалеко от советских берегов. В этом районе также имелся удобный вариант для ВМФ СССР, чтобы попытаться подобрать самолет, прикрывшись советским рыболовным флотом, проводящим свои обычные операции.

В связи с упавшим британским F-35 в США напомнили о попытках СССР поднять из моря F-14

Обломки Tomcat были вскоре обнаружены атомной исследовательской подводной лодкой N8-1 ВМС США. Причем экипаж N8-1 отметил, что утонувший истребитель до этого подвергся весьма серьезному «обыску» с советской стороны – его фюзеляж был изрядно потрепан и опутан рыболовными сетями, которых, по идее, не было смысла там ставить, поскольку в данном районе нет промысловых запасов рыбы, тем более на той глубине, где оказался F-14 с «Кеннеди». Поначалу N8-1 не смогла найти AIM-54, но в конечном итоге ракета была обнаружена и поднята.

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  • Анна
  • 30.11.2021
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