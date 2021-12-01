В связи с упавшим британским F-35 в США напомнили о попытках СССР поднять из моря F-14

Работы военно-морских сил Великобритании и США по подъему обломков F-35В, упавшего в Средиземном море, все еще продолжаются. При этом военные США подчеркивают важность сделать это «до того, как обломки обнаружит Россия». Об этом сообщает The Aviation Geek Club, заодно напомнив историю с попыткой подъема советским ВМФ F-14, упавшего в море с авианосца в 1976 году. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

По словам американского бригадного генерала Саймона Дорана, Россия может попытаться восстановить затонувшие обломки британского F-35, чтобы «получить критически важное представление о передовых технологиях».

Но при этом он заверил: «Мы получим это первыми, я вам обещаю».

Ему вторил также заместитель Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе генерал Тим Рэдфорд.

Военный обозреватель и аналитик Джозеф П. Чако поделился своим мнением: «Соперничающие страны заинтересованы в военных разработках друг друга. Соответствующие спецслужбы всегда занимаются добычей образцов иностранной военной техники, в том числе поднятого и затонувшего иностранного вооружения. У России есть средства для подъема затонувших объектов с морского дна, поскольку она ранее подняла свой палубный самолет со дна Средиземного моря».

Американский аналитик Эндрю Корибко выразил свое особое мнение, назвав ситуацию вокруг подъема F-35 «типичным разжиганием антироссийских страхов, направленным на усиление заранее запланированной геополитической вражды».

По его словам, «Средиземное море – это по большей части «озеро НАТО». Нереально представить, что Россия сможет в полной тайне отправить подлодку к подводной могиле F-35, каким-то образом получить полезную информацию и скрыться от преследования, не спровоцировав международную конфронтацию».

Однако это будет не первый случай, когда русские попытаются «выловить» истребитель НАТО, упавший с авианосца.

Советский Союз реально пытался поднять обломки F-14 Tomcat, который упал с авианосца «Джон Ф. Кеннеди» 14 сентября 1976 года – после того, как системы управления самолетом вышли из строя и пилоту пришлось катапультироваться. Особую ценность для Советов представляла новейшая на тот момент управляемая ракета «воздух-воздух» большой дальности AIM-54 Phoenix, состоящая на вооружении F-14.

В то время «Джон Ф. Кеннеди» находился вблизи северных островов у Шотландии, сравнительно недалеко от советских берегов. В этом районе также имелся удобный вариант для ВМФ СССР, чтобы попытаться подобрать самолет, прикрывшись советским рыболовным флотом, проводящим свои обычные операции.

Обломки Tomcat были вскоре обнаружены атомной исследовательской подводной лодкой N8-1 ВМС США. Причем экипаж N8-1 отметил, что утонувший истребитель до этого подвергся весьма серьезному «обыску» с советской стороны – его фюзеляж был изрядно потрепан и опутан рыболовными сетями, которых, по идее, не было смысла там ставить, поскольку в данном районе нет промысловых запасов рыбы, тем более на той глубине, где оказался F-14 с «Кеннеди». Поначалу N8-1 не смогла найти AIM-54, но в конечном итоге ракета была обнаружена и поднята.