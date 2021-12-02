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В Сухом Логу пожилая женщина, пытаясь скрыться от полицейских, спустилась по балконам с пятого этажа на четвёртый.

Ночью 1 декабря пенсионерка, живущая в доме на Юбилейной улице, сообщила своим соседям, что открыла у себя газ. После этого она заявила, что взорвёт дом.

В итоге соседям пришлось ждать, пока экстренные службы разберутся с ситуацией. Газ в доме было решено перекрыть. 48 проживающих в доме человек были эвакуированы и наблюдали, как полицейские пытаются поймать 66-летнюю женщину, которая и вызвала переполох.

Полицейские поднялись на пятый этаж, где проживает пенсионерка, но там её не обнаружили. Оказалось, что она перелезла по решёткам балкона на четвёртый этаж, весьма удивив соседей. Доставать её пришлось при помощи пожарной лестницы.

Когда стало ясно, что угрозы нет, жителям дома разрешили вернуться в свои квартиры. Пенсионерку доставили в медучреждение.

Ранее мы сообщали, что в США полицейский застрелил женщину с лопатой. Он посчитал, что она представляет угрозу.

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