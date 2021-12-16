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Издание Foreign Policy рассказало о новой причине «глубокой обеспокоенности» Соединенных Штатов. Теперь Вашингтон заволновался из-за увеличения численности китайских войск рядом с демаркационной линией на границе с Индией у Гималайских гор.

Авторы публикации, которые ссылаются на официальные источники, заявили, что в ноябре КНР перебросила к границе с Индией стратегические бомбардировщики. Также она все чаще проводит военные маневры, отрабатывая поражение целей на территории соседнего государства. США опасаются, что «Китай нападет» на Индию.

Также журналисты отметили, что Соединенные Штаты начали гораздо активнее сотрудничать с Нью-Дели, передавая ему всю информацию, полученную разведывательными службами. Это подтверждает и индийская сторона. Также Вашингтон намерен передать своим союзникам новую партию вооружений и специального военного оборудования для отражения возможного «нападения».

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