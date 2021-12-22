Спутник с инфракрасным датчиком от американского производителя L3Harris успешно прошел первую процедуру проверки конструкции, сообщает агентство РИА Новости.

Ссылаясь на заявление компании, журналисты пишут, что данный космический аппарат разрабатывается для обнаружения гиперзвуковых ракет потенциального противника. Под которым подразумеваются Россия и Китай. Он будет частью большой спутниковой группировки США, которая будет отслеживать новейшее вооружение.

Компании L3Harris и Northrop Grumman работают над инфракрасными аппаратами с января 2020 года. Первая из них получила из бюджета 120, а другая – 155 миллионов долларов на создания спутников. По словам Эда Цойсса, возглавляющего L3Harris Space & Airborne Systems, такие системы сейчас чрезвычайно актуальны, так как РФ и КНР стремительно набирают обороты в гиперзвуковых технологиях.

Спутники с инфракрасными датчиками планируется разместить на низкой орбите. Они будут отслеживать не только гиперзвуковые, но и баллистические ракеты, мгновенно получая информацию об их запуске с территории потенциального противника, что якобы должно помочь выиграть время и быстро уничтожить боезаряд.