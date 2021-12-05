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США должны перебросить в Польшу бронетанковый корпус, а также перевести штаб армии из Берлина в Варшаву. Это поможет более эффективно оказывать сопротивление России, которая может «напасть на Европу». Такое заявление сделал военный эксперт Дэниел Гур в своей публикации в американском издании «1945».

Аналитик напомнил, что после распада СССР США существенно сократили военное присутствие на европейском континенте, однако сейчас нужно восстанавливать его перед угрозой «российской агрессии». Москва получила отличный шанс разместить крупные силы на восточном фланге Североатлантического альянса и она обязательно ним воспользуется. Если США не будут действовать расторопнее и не перебросят свои армии в Польшу.

Развертывание сил именно в этой стране позволит оказать сопротивление России, которая в любой момент может «напасть на всех соседей одновременно», пишет эксперт. Он отмечает, что РФ имеет возможность блокировать переброску сил непосредственной из США поэтому они просто не успеют отразить «агрессию РФ». Если же войска будут на территории Польши, граничащей с Россией и Белоруссией, подобных проблем не возникнет.

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