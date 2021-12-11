Компания General Atomics Aeronautical Systems представила свою новейшую беспилотную авиационную платформу Mojave, способную нести гораздо большие полезные нагрузки, а также осуществлять взлет и посадку в условиях коротких и неподготовленных поверхностей, что считается особо важным на случай войны с Россией или Китаем. Перевод основных положений из публикаций военных изданий США представлен изданием discover24.ru.

Defense News отмечает, что конструкция Mojave, по сути, представляет собой фюзеляж от Grey Eagle, к которому добавлены увеличенные крылья с подъемными устройствами и турбовинтовым двигателем Rolls Royce мощностью 450 лошадиных сил. Помимо этого, новый беспилотник основан на авионике и системах управления полетом БПЛА MQ-9 Reaper и MQ-1C Grey Eagle-Extended Range.

Пентагон, и в частности армия США, затребовали мощные беспилотные летательные аппараты, не зависящие от взлетно-посадочной полосы. Армия уже приступила к замене БПЛА меньшего класса Shadow на новый тактический БПЛА, который может взлетать и приземляться вертикально без необходимости использования взлетно-посадочной полосы.

Грузоподъемность Mojave составляет 3600 фунтов [1633 кг]. Это позволяет нести, например, до 16 ракет Hellfire. Другие варианты полезной нагрузки – электрооптический / инфракрасный радар с синтезированной апертурой и индикатор движущихся целей для целей разведки и наблюдения. Компания-производитель предполагает, что Мохаве будет задействован как в атаках, так и в разведывательных операциях.

Команда из четырех человек может подготовить Mojave к вылету примерно за 90 минут. Согласно информационным бюллетеням General Atomics, беспилотник может летать восемь часов в миссии «разведка и наблюдение» и три часа в миссии атаки или вооруженной разведки с 12 ракетами Hellfire.

Портал The Drive напомнил, что Mojave, который в настоящее время существует в качестве полноценного летающего прототипа, совершил свой первый полет прошлым летом и с тех пор провел ряд других летных испытаний. В частности, были подтверждены способности БПЛА взлетать и садиться с минимально подготовленных поверхностей, протяженность которых может укладываться в 300-400 футов [90-120 м].

General Atomics заявляет, что улучшенные характеристики Mojave на коротких взлетно-посадочных полосах (КВПП) также сделают его пригодным для авианосных операций без необходимости использования катапульты для запуска. Морские пехотинцы также могли использовать «Мохаве» с десантно-штурмового корабля для непосредственной поддержки с воздуха и нанесения ударов.

Элитный 160-й авиационный полк специальных операций армии США, который уже является основным пользователем беспилотников MQ-1C, включая подвариант GE-ER, может стать еще одним потенциальным заказчиком от сил специальных операций. Нетрудно понять, насколько силы специальных операций в США и других странах будут заинтересованы в легко развертываемой беспилотной платформе с высокой степенью устойчивости, а также полезной нагрузкой, особенно для поддержки небольших миссий, таких как противодействие.

«Войска стран-членов НАТО в Европе, особенно на восточном фланге альянса, сталкиваются с очень реальной перспективой отсутствия гарантированного доступа к своим взлетно-посадочным полосам на суше во время крупного конфликта, особенно с Россией. Mojave с его впечатляющими возможностями КВПП и большой полезной нагрузкой может быть очень полезен в том контексте, где автодороги могут стать наиболее доступными взлетно-посадочными полосами», – особо отмечает The Drive.