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В США начали действовать новые правила, которые касаются ограничения въезда в страну.

Как сообщается, на этот шаг было решено пойти из-за COVID-19, а точнее – из-за штамма омикрон, который быстро распространяется. В стране уже были выявлены несколько случаев заболевания данным штаммом.

Теперь прибывающим необходимо предоставить отрицательные результаты теста на коронавирус сроком действия не более, чем сутки. Ранее результаты теста действовали 72 часа. Соблюдать карантин прибывающим при этом необходимости нет.

Новые правила действуют для пассажиров из всех стран вне зависимости от того, поставили они прививку от коронавируса или нет. Кроме того, лицам, которые имеют вид на гражданство, а также невакцинированным американцам также придётся соблюдать эти правила.

Из некоторых стран въезд в США запрещён. Речь идёт о государствах, где штамм коронавируса омикрон был обнаружен в середине ноября.

Ранее мы сообщали, что россиянам могут продлить в январе нерабочие дни. Это может произойти в том случае, если выяснится, что штамм коронавируса омикрон способен вызвать тяжёлое течение болезни.

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