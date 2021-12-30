На канале NBC рассказали о задержании в Айове мужчины с оружием, собиравшегося убить Барака Обаму и Джо Байдена, бывшего и действующего американских президентов соответственно.

Указывается, что арестованным оказался молодой работник продуктового магазина, расположенного в Калифорнии. Его зовут Куачуа Брийон Сюн, и на данный момент он заперт в камере заключения. Мужчину обвиняют в тои, что он угрожал смертью экс-лидеру страны. Злоумышленника схватили в рамках обычного досмотра – в его авто обнаружили штурмовую винтовку и патроны.

Преступник заявил, что он собирался отправиться в Белый дом и «убить всех тех, кто управляет государством». Сюн продемонстрировал правоохранителям изображение постройки, отметив, что у нее имеется уязвимость. В списке американца также оказался Марк Цукерберг, создатель соцсети «Фейсбук».