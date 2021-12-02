В Sohu высмеяли тяжелую артиллерию НАТО, отправленную в Литву

Китайский портал Sohu язвительно оценил отправку в рамках НАТО в Литву самоходных артиллерийских орудий от армии Словакии. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В Литву прибывает тяжелая самоходная артиллерия НАТО. Внешний вид боевых машин уродлив, а калибра орудий недостает для претензий на борьбу с российской армией.

Фото: 155-мм колесная самоходная артиллерийская установка Zuzana 2

Как маленькая страна, Литва сама по себе не имеет сильных вооруженных сил для обороны. У нее нет не только танков в армии, но и военно-морской флот и авиация больше похожи на игрушечные. Поэтому оборона этой страны в основном сводится к полной зависимости от военной помощи союзников по НАТО.

Сейчас пограничный кризис между Литвой и ее соседями по поводу незаконной миграции потенциально способен вызвать конфликты между Россией, Беларусью и вооруженными силами НАТО. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что продолжающееся усиление военного присутствия НАТО на границе между Беларусью и Россией можно рассматривать как полноценную подготовку к военным действиям.

В частности, член НАТО Словакия срочно усилила свои войска в Литве, отправив большое количество самоходных артиллерийских орудий. Фактически, НАТО воспользовалось возможностью для наращивания своих сил, которые официально были нацелены на предотвращение проблем по поддержанию порядка, вызванных шокирующими потоками беженцев, но на самом деле это нацелено на Россию.

Если сама Польша имеет относительно сильную военную мощь, то Литва, небольшая страна, почти не имеет оборонительных возможностей. В 2020 году военнослужащие НАТО воспользовались возможностью развертывания для маневров в Литве, но не ушли после учений. В настоящее время в этой стране дислоцируется около 6000 военнослужащих НАТО, но альянс этим явно не удовлетворен.

Словацкая «Зузана 2» – колесная самоходная гаубица, предшественницей которой является знаменитая 152-мм САУ «Дана», разработанная Чехословакией в годы «холодной войны». Впоследствии страна разделилась на Чехию и Словакию, а «Дана» была усовершенствована и модернизирована. Доработанная модель получила название «Зузана» Тип 2.

По сравнению с «Даной», с целью адаптации к стандартам НАТО, калибр артиллерийского орудия был расширен со 152 до 155 мм. В то же время был изменен корпус, в частности, установкой одноместной кабины, формы которой сделали проблематичной вид машины с точки зрения эстетики.

Способны ли эти словацкие подкрепления «обезопасить» Литву? Очевидно, что нет, как и не приведет к решению «пограничного кризиса» для этой страны.

Литва не граничит напрямую с Россией, но граничит с Беларусью и российским Калининградом, что тоже значимо. За ними стоит Западный военный округ России, который всегда был самой сильной боевой группировкой, противостоящей расширению НАТО на восток. Несколько уродливых самоходных гаубиц на этом фоне просто теряются, чтобы «оказывать давление» на Россию и Беларусь.

На фото: 203-мм дальнобойная артиллерийскя система 2С7, развернутая российской армией в Западном военном округе

Самоходная артиллерийская установка 2С7, развернутая российскими военными в Западном военном округе, имеет калибр 203 мм, что на порядок больше, чем у 155-мм гаубиц НАТО. И если действительно возникнет военный конфликт на границе, НАТО попросту не осмелится открыть огонь.