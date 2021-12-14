14 декабря в социальных сетях молодые мамы пожаловались на плохую уборку снега во дворах и на тротуарах в Василеостровском и Московском районах Петербурга. Они говорят, что коммунальщиков не видно, лишь редко проезжает техника, которая сваливает снег с дороги на тротуар.

В итоге у одной женщины украли детскую коляску, пока она с ребенком перебиралась через сугроб в детский сад. Жительницы Северной столицы возмущены сложившейся ситуацией, поскольку неубранный снег создает им существенные трудности для перемещения по городу. «Снежная каша» – не единственная коммунальная проблема Петербурга. Горожане всерьез опасаются «прицельного обстрела сосулек» с крыш зданий.

Тем временем уже поступило несколько сообщений о жертвах плохой работы коммунальных служб Смольного: ледяные глыбы, упавшие с кровель, проломили головы мужчине и женщине. Оба сейчас госпитализированы.