Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Коммунальные службы Санкт-Петербурга снова не смогли справиться с последствиями ранее обрушившегося на город циклона «Квинтинус».

Чиновники Смольного в очередной раз проигнорировали прогнозы синоптиков о приближающихся морозах и снегопадах, в связи с чем утром 25 декабря жители Северной столицы снова вынуждены с осторожностью передвигаться по необработанным от гололеда тротуарам и пробираться через залежи снега.

По данным прессы, пришедшие в Петербург циклоны «Даниэль» и «Бенедикт» привели к росту травматизма. Во всех районах города наблюдались огромные очереди в травмпункты. Люди поступают с различными травмами, полученными из-за падения на скользких тротуарах и во дворах. Так, в минувший четверг 68-летний мужчина на улице Савушкина получил серьезную травму — у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

Ситуация на дорогах тоже оставляет желать лучшего — горожане даже в выходной попадают в многобалльные пробки. Участились и случаи автомобильных аварий.

Новый циклон стал не менее опасным для горожан. С собой он принес обильные осадки и заморозки, из-за чего улицы города вновь превратились в один сплошной каток. В ответ на все негативные заявления горожан, председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко парирует, что норматив по уборке нарушен не был, на сегодня это 9-20 суток. По его словам, коммунальные службы достаточно уверенно выполняют свои обязанности.

Ранее губернатор Александр Беглов заявлял, что город готов к зимнему периоду. Однако с приходом первых обильных осадков обещанной снегоуборочной техники и рабочей силы петербуржцы на улицах города практически не видели. Вопреки всем обещаниям губернатора, город по-прежнему страдает от некачественной уборки.

Согласно прогнозам синоптиков, минусовая температура продержится в Петербурге еще долго. Также не исключены новые осадки в виде снега.

Вам может понравиться

В МИД РФ назвали цензурой блокировку канала RT DE в Германии

Григорий Лукьянцев, представитель внешнеполитического ведомства РФ, в ходе беседы с редакцией РИА «Новости» отметил, что закрытие канала RT DE на YouTube является проявлением цензуры. Согласно его словам, ограничительные меры в

Экс-глава УСП Алексей Барабанщиков указал в своей книге пути решения проблем соцпита

В Санкт-Петербурге состоялась презентация книги «Школьное питание. Вчера, сегодня, завтра!» под авторством экс-главы петербургского Управления социального питания Алексея Барабанщикова. Труд специалиста представил общественности начальник отдела соцпита АНО «Институт отраслевого питания»

Экс-офицер ЦРУ Джиральди: подготовка «партизан» на Украине приведет к катастрофе

В информационном агентстве «Газета.ру», сославшись на Филипа Джиральди, экс-сотрудника ЦРУ, отметили, что в случае подготовки США украинских «партизан» может произойти катастрофа. Согласно его словам, обучение американскими разведчиками бойцов из Украины
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 декабря – переменная облачность, до -16 °C | город Мытищи: погода, 25 декабря – снег, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 декабря – облачно с прояснениями, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 декабря – небольшой снег, до -8 °C | Королев: погода, 25 декабря – снег, до -3 °C | Подольск: погода, 25 декабря – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 25 декабря – небольшой снег, до 0 °C |