Коммунальные службы Санкт-Петербурга снова не смогли справиться с последствиями ранее обрушившегося на город циклона «Квинтинус».

Чиновники Смольного в очередной раз проигнорировали прогнозы синоптиков о приближающихся морозах и снегопадах, в связи с чем утром 25 декабря жители Северной столицы снова вынуждены с осторожностью передвигаться по необработанным от гололеда тротуарам и пробираться через залежи снега.

По данным прессы, пришедшие в Петербург циклоны «Даниэль» и «Бенедикт» привели к росту травматизма. Во всех районах города наблюдались огромные очереди в травмпункты. Люди поступают с различными травмами, полученными из-за падения на скользких тротуарах и во дворах. Так, в минувший четверг 68-летний мужчина на улице Савушкина получил серьезную травму — у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

Ситуация на дорогах тоже оставляет желать лучшего — горожане даже в выходной попадают в многобалльные пробки. Участились и случаи автомобильных аварий.

Новый циклон стал не менее опасным для горожан. С собой он принес обильные осадки и заморозки, из-за чего улицы города вновь превратились в один сплошной каток. В ответ на все негативные заявления горожан, председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко парирует, что норматив по уборке нарушен не был, на сегодня это 9-20 суток. По его словам, коммунальные службы достаточно уверенно выполняют свои обязанности.

Ранее губернатор Александр Беглов заявлял, что город готов к зимнему периоду. Однако с приходом первых обильных осадков обещанной снегоуборочной техники и рабочей силы петербуржцы на улицах города практически не видели. Вопреки всем обещаниям губернатора, город по-прежнему страдает от некачественной уборки.

Согласно прогнозам синоптиков, минусовая температура продержится в Петербурге еще долго. Также не исключены новые осадки в виде снега.