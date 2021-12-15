Украина много говорит о «нападении России», но не упоминает, что если «наступление РФ» действительно начнется, сдерживать его будет некому, пишет китайский портал Sohu. Авторы полагают, что украинских солдат охватит паника и подавляющее большинство из них просто сбежит из страны куда глаза глядят.

Китайские эксперты, статью которых перевел портал «ПолитРоссия», сообщили, что только за последние два года из ВСУ ушло 140 военных пилотов. И готовятся перейти на гражданку еще 100 человек. Это логично, так как авиация находится в плачевном состоянии. Более трети истребителей и бомбардировщиков не в состоянии подняться в воздух и вряд ли когда-нибудь смогут это сделать.

Военнослужащие отлично понимают, что в подобной ситуации их ожидает разгромное поражение от ВС России, имеющих в распоряжении современную технику и вооружение. Поэтому они спасают свои жизни, разбегаясь кто куда.