Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Журналист Александр Рогаткин опубликовал в Сети полученную от Минобороны РФ видеозапись с уничтожением нефтеперерабатывающего предприятия протурецких боевиков в Сирии.

Для атаки на завод были использованы российские дроны-камикадзе, которые успешно достигли целей и оставили от предприятия только воспоминания.

Речь идет о барражирующих боеприпасах «Ланцет», которые далеко не в первый раз используются в разных точках планеты. Так, именно эти дроны ликидировали полевого командира Абу аль Валида и боевика под прозвищем Снайпер Тоу, бахвалившегося своими сомнительными достижениями в боях с сирийскими правительственными силами.

Ланцет является разработкой компании «ZALA AERO». Он несет трехкилограммовый заряд и может в течение 30 минут находиться в воздухе, высматривая цель и осуществляя удар по ней.

Вам может понравиться

Испытания Россией ракеты “Калибр” стали предупреждением для Японии

Россия провела испытания крылатой ракеты «Калибр» в Японском море, которые одновременно стали предупреждением для Страны восходящего Солнца, сообщили эксперты издания EurAsian Times. Авторы публикации рассказали, что главной целью испытаний была

В Болгарии выступили против размещения войск НАТО на своей территории

В Болгарии не согласны с идеей размещения в своей стране войск НАТО. Об этом рассказало немецкое издание Der Spiegel. Так, с предложением расположить войска НАТО в Болгарии и в Румынии
  • Анна
  • 23.12.2021
  • читать 1 минуту

Путин назвал глупым создание препятствий для запуска “Северного потока-2”

Президент РФ Владимир Путин заявил, что создание препятствий для запуска «Северного потока-2» — это глупость, так как сейчас в Европу мог пойти газ и его цена сразу бы снизилась на
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 декабря – переменная облачность, до -16 °C | город Мытищи: погода, 25 декабря – снег, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 декабря – облачно с прояснениями, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 декабря – небольшой снег, до -8 °C | Королев: погода, 25 декабря – снег, до -3 °C | Подольск: погода, 25 декабря – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 25 декабря – небольшой снег, до 0 °C |