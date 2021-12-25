Журналист Александр Рогаткин опубликовал в Сети полученную от Минобороны РФ видеозапись с уничтожением нефтеперерабатывающего предприятия протурецких боевиков в Сирии.

Для атаки на завод были использованы российские дроны-камикадзе, которые успешно достигли целей и оставили от предприятия только воспоминания.

Речь идет о барражирующих боеприпасах «Ланцет», которые далеко не в первый раз используются в разных точках планеты. Так, именно эти дроны ликидировали полевого командира Абу аль Валида и боевика под прозвищем Снайпер Тоу, бахвалившегося своими сомнительными достижениями в боях с сирийскими правительственными силами.

Ланцет является разработкой компании «ZALA AERO». Он несет трехкилограммовый заряд и может в течение 30 минут находиться в воздухе, высматривая цель и осуществляя удар по ней.