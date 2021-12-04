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В Серпухове ведётся реконструкции парка под названием «Жемчужина».

Согласно недавнему заявлению пресс-службы администрации муниципалитета, в настоящее время завершается первый этап реконструкции. Так, сообщается, что поблизости от Ногинского пруда была оборудована функциональная набережная. Были проведены работы по устройству пирса, уложена брусчатка, а также проведено освещение и установлено ограждение.

Кроме того, в парке появился комплекс для сдачи норм ГТО. В будущем власти намереваются установить специальные спуски к воде, которыми смогут воспользоваться закаляющиеся люди. Также в скором времени будет установлен крупный игровой комплекс, который придёт на замену детской площадке.

Недавно мы сообщали, что в Серпухове передумали покупать арт-объект стоимостью 9 миллионов 600 тысяч рублей. По какой причине покупка была отменена, неизвестно.

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