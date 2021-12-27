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Журналисты издания RT представили лучшую пятерку видов российского вооружения, которые были созданы в 2021 году. В этот своеобразный ТОП попали в основном те образцы оружия, которые находятся на разных этапах разработки.

Так, на международном автосалоне Dubai Airshow 2021 Россия продемонстрировала комплекс противоракетной обороны «Абакан», который создается компанией «Алмаз-Антей». Конструкторы работают довольно быстро, поэтому можно ожидать испытаний данной системы в ближайшие годы. Предназначается она для отражения массированных атак противника.

Настоящий бум на международном рынке спровоцировал однодвигательный истребитель Су-75 Checkmate. Он, по уверениям Минобороны, будет гораздо дешевле западных аналогов, но не уступит им по характеристиками. На 2023 год запланирован первый полет этого самолета пятого поколения.

Кроме того, авторы публикации включили в лучшую пятерку компактный пистолет-пулемет ППК-20, разработанный специально для пилотов, систему дистанционного минирования «Земледелие» и беспилотник вертолетного типа «Термит». Последний предназначен для выполнения самых разных задач и обладает способностью самостоятельно выслеживать указанные оператором цели.

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