Владислав Лобаев, руководитель Lobaev Arms, отметил, что в РФ была спроектирована первая на планете снайперская винтовка, способная использовать пули 12.7 х 99 миллиметров, применяемые силами НАТО.

Речь идет об оружии DXL-5 «Опустошитель», основная особенность которого заключается в модульности. Дело в том, что военные способны переставлять стволы, изменяя калибр оружия и получая возможность применять разные патроны. Это расширяет возможности снайперов и повышает экспортный потенциал винтовки.

Гендиректор предприятия добавил, что эта модель имеет невероятно высокую кучность стрельбы для данного калибра. К примеру, ее точность в четыре раза выше, чем у снайперской винтовки Barret, созданной в США. Это дает возможность использовать DXL-5 для уничтожения вражеских снайперских отрядов.