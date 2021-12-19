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На полигоне в Краснодарском крае прошли испытания бронеавтомобилей «Тигр-М», которые исполнили ключевые роли в отработке антидиверсионных операций.

Совмещение испытаний с учениями позволило сразу выявить все положительные стороны нового броневика, заявил военный эксперт Алексей Хлопотов. Он пояснил, что «Тигр-М» способен развивать весьма высокую скорость для транспортного средства своего класса.

Кроме того, эксперт отметил возможность преодолевать на бронеавтомобиле самые сложные препятствия на пересеченной местности и высокий уровень защиты как самой машины, так и ее экипажа.

В настоящий момент существует две разновидности военных авто «Тигр-М». Первый, представляющий собой скоростной багги, предназначен для быстрой эвакуации военнослужащих из зон интенсивных боевых действий. Второй вариант – это бронеавтомобиль, защищенный даже от прямых попаданий снарядов. Кроме того, обе версии вооружены пулеметами, установками для поражения противника снарядами РШГ-2 или гранатами РПГ-26.

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