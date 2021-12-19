Юлия Малинкина, глава ЦНИИ КМ «Прометей», сообщила, что российскими специалистами был придуман абсолютно новый титановый сплав, предназначенный для разработки подводной техники будущего.

Согласно ее словам, в новый материал был добавлен рутений, что позволило значительно увеличить его стойкость к коррозии в случае увеличения температуры. Этот металл было решено выбрать по причине его доступности, что сэкономит значительное количество средств. Она добавила, что данный сплав сможет противостоять коррозийным процессам даже при температуре в 350 градусов Цельсия.

Отмечается, что доля рутения в сплаве составит примерно 0,15 процента. Это позволит наделить его высокими прочностными характеристиками и при этом несильно повысить стоимость производства. Малинкина добавила, что его можно будет использовать для создания совершенно новых субмарин.