На новостном портале «Авиа.про» отметили, что в окрестностях Клинцова, где расположен полевой лагерь вооруженных сил РФ, была обнаружена необычная военная техника.

Отмечается, что данная база находится неподалеку от украинских границ. В Сети недавно появилось видео, на котором можно увидеть, как в лагерь перебрасывают различную инженерную технику, которая может быть использована для прокладки путей на территории Украины. Речь, к примеру, идет о тяжелых механизированных мостах ТММ-3 и экскаваторных машинах ЭОВ-4421.

На размещенных кадрах можно также увидеть технику для разминирования УР-77 и инженерные машины ИМР-3М, предназначенные для создания и удаления ограждений. С помощью данных машин российская армия сможет преодолевать природные и искусственные препятствия, имеющиеся на украинских землях.