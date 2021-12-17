На опасном расстоянии от Керченского моста обнаружен самолет Е-8С, принадлежащий американским ВВС. Эта воздушная машина предназначается для выявления и сопровождения целей и применяется для наведения на цели натовских ракет, пишет портал Avia.Pro.

Появление этого самолета у Керченского пролива авторы называют опасным знаком. Он провел у российских границ всего несколько минут, после чего сменил курс и вернулся на базу. Сейчас неизвестно, было ли так запланировано или полет прервали российские истребители, вылетевшие на перехват.

Авторы публикации напоминают, что после переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина ситуация в Черном море стала еще более напряженной. Помимо Е-8С, над акваторией уже неоднократно появлялись американские самолеты-шпионы и натовские истребители. На фоне того, что отдельные государства Альянса высказались категорически против предоставления РФ гарантий безопасности, подобные вылеты вызывают серьезную тревогу.