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Археологическая группа из Швеции смогла найти на Кипре драгоценности из золота, созданные в эпоху правления Нефертити (XIV век до нашей эры). Они были извлечены из гробниц, расположенных в окрестностях Халы Султана Текке.

Речь идет о различных украшениях и амулетах, выполненных в форме скарабеев. Специалисты смогли определить их возраст, сравнив со схожими артефактами, найденными на территории Египта. Всего в рамках раскопок удалось обнаружить почти полтысячи различных находок, среди которых оказались не только древнеегипетские ювелирные изделия.

Эти гробницы были обнаружены в 2018 году, однако извлечь останки удалось лишь через 3 года, так как они находились в соленой почве, из-за чего стали крайне хрупкими. Свыше ста скелетов были захоронены слоями, то есть люди использовали этот склеп в течение нескольких столетий. Обнаруженные артефакты показывают, что здесь в основном хранили представителей правящей элиты.

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