Специалисты Российской академии наук прокомментировали все чаще появляющиеся заявления о создании штамма «Омикрон» биохакерами. Они отметили, что возможность разрабатывать новые варианты коронавируса в специально оборудованных лабораториях действительно существует.

Вирусолог Виталий Зверев пояснил, что SARS-CoV-2 вполне можно модифицировать искусственно, однако естественное происхождение «Омикрона» является практически доказанным фактом.

Также Зверев отметил, что биохакеры приносят определенную пользу, так как благодаря их кустарным попыткам создавать новые проблемы человечеству наука быстрее развивается. При это он объяснил, что распространять новые штаммы коронавируса чрезвычайно опасно, так как каждый из них приносит с собой дополнительные мутации и осложняет борьбу с инфекцией. Зверев считает, что совсем скоро «Омикрон» серьезно возьмется за Россию, поэтому по стране прокатится очередная волна заражений.