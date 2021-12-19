Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалисты Российской академии наук прокомментировали все чаще появляющиеся заявления о создании штамма «Омикрон» биохакерами. Они отметили, что возможность разрабатывать новые варианты коронавируса в специально оборудованных лабораториях действительно существует.

Вирусолог Виталий Зверев пояснил, что SARS-CoV-2 вполне можно модифицировать искусственно, однако естественное происхождение «Омикрона» является практически доказанным фактом.

Также Зверев отметил, что биохакеры приносят определенную пользу, так как благодаря их кустарным попыткам создавать новые проблемы человечеству наука быстрее развивается. При это он объяснил, что распространять новые штаммы коронавируса чрезвычайно опасно, так как каждый из них приносит с собой дополнительные мутации и осложняет борьбу с инфекцией. Зверев считает, что совсем скоро «Омикрон» серьезно возьмется за Россию, поэтому по стране прокатится очередная волна заражений.

Вам может понравиться

Глава МИД Беларуси Макей заявил о превращении Украины в натовский плацдарм для агрессии против России

НАТО активно использует события на Украине, чтобы нарастить свои силы в регионе. При потворстве киевских властей Альянс превращает страну в антироссийский плацдарм, постоянно увеличивая численность своих войск на ее территории,

Россия собирается перебросить на Донбасс ЗРПК “Панцирь” для уничтожения БПЛА Bayraktar ВСУ

Россия намерена перебросить на Донбасс зенитно-ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», сообщил портал Avia.Pro со ссылкой на источники в ВС Украины. Отмечается, что о передислокации этих ЗРПК пока не знает даже Россия, но

Политолог Жарихин: США хотят избавиться от украинской головной боли, чтобы заняться Китаем

Соединенные Штаты беспокоятся из-за Китая, который вот-вот нападет на Тайвань, а также выводит свои войска к границам Индии. Но они не могут вплотную заняться этой проблемой, так как у них
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 декабря – небольшой снег, до -1 °C | город Мытищи: погода, 19 декабря – небольшой снег, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 декабря – пасмурно, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 декабря – переменная облачность, до -11 °C | Королев: погода, 19 декабря – пасмурно, до 0 °C | Подольск: погода, 19 декабря – небольшой снег, до 0 °C | Армавир: погода, 19 декабря – облачно с прояснениями, до 3 °C |