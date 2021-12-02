К концу этого года первый бомбардировщик Ту-160М, построенный «с нуля» в этой модернизированной конфигурации, покинет казанский завод и приступит к испытаниям. Прежние образцы создавались в результате модернизации самолетов, уже эксплуатируемых Воздушно-космическими силами Российской Федерации. В преддверии скорых испытаний, внимание на бомбардировщик Ту-160М обратил польский военный портал Defence24.

Руководство Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова заверяет: «До конца текущего года Ту-160М обязательно выйдет на взлетно-посадочную полосу». Точная дата начала испытаний и первого полета машины зависит от возможности приглашения на мероприятие гостей из числа «первых лиц» российской власти.

Это важный момент как для Казанского завода, так и для стратегической авиации России, поскольку это первый Ту-160, построенный «с нуля» со времен СССР. Еще в 2015 году было объявлено решение о возобновлении выпуска Ту-160 в его модернизированном варианте Ту-160М и его дальнейшим развитием до Ту-160М2, возможности которого должны быть во много раз больше, чем у самолетов, эксплуатируемых на данный момент.

В декабре прошлого года прошел испытания первый Ту-160М, перестроенный из выпущенного при СССР самолета. Один экземпляр также был собран из деталей, которые лежали на складе 30 лет. Всего этого было достаточно для постройки трех самолетов.

Готовый к настоящему моменту бомбардировщик состоит из компонентов, изготовленных в последние годы по новым техническим условиям, хотя и по «исторически унаследованной» производственной документации. Этот процесс был настолько сложным, что в течение двух десятилетий многие важные элементы, особенно конструкционные, вообще не производились. Некоторые производства уже давно перестали существовать, и приходилось воссоздавать и документацию, и оборудование.

Концерн «Туполев» официально объявил в июле этого года, что на казанских заводах строится как минимум один самолет Ту-160М из складских запчастей. Варианты Ту-160М должны были официально поступить на вооружение стратегической авиации в 2021 году, но из-за пандемии и ряда технико-экономических факторов произошла некоторая задержка. Новые машины призваны не только заменить 16 уже сильно изношенных бомбардировщиков Ту-160, размещенных на авиабазе в Энгельсе, но и повысить боевые возможности российской стратегической авиации.

В сообщении ТАСС говорится о новеньком самолете Ту-160М, но, скорее всего, это самолет в версии уже Ту-160М2. До версии Ту-160М модернизируются «бывшие в употреблении» бомбардировщики, поставленные в ВВС в 1984-2008 годах. При этом следует учесть, что в 2018 году Минобороны России заказало 10 новых Ту-160М2 на 160 миллиардов рублей. В конечном итоге речь идет о 50 самолетах, что может означать, что они также заменят некоторые бомбардировщики Ту-95.

Основная задача нового бомбардировщика – выполнение задач ядерного сдерживания. Таким образом, основным вооружением самолета станут маневренные крылатые ракеты Х-102 с ядерными боеголовками, а в перспективе – гиперзвуковые ракеты. Помимо этого, самолет получил модернизированные системы управления вооружением для проведения атак с использованием крылатых ракет с обычными боеголовками, а также управляемых и классических бомб.

Подробности не разглашаются, но самолет наверняка получил новые системы РЭБ, более современные РЛС и двигатели НК-32 второй серии с лучшими характеристиками. Другие важные модификации Ту-160М2 включают использование покрытий, снижающих радиолокационную заметность, современной цифровой авионики и использование новых систем навигации и обмена данными (включая повышение их точности и устойчивости к системам создания помех).

По утверждению авторов польского портала, эти работы, как это ни парадоксально, показывают отставание России от США, которые в настоящее время находятся на продвинутой стадии работы над новейшим B-21 Raider. Российский перспективный бомбардировщик ПАК-ДА не пошел дальше декларативной и концептуальной фазы.