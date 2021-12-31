В одном из хостелов польского Вроцлава произошла потасовка между местными жителями и украинскими гастарбайтерами. Спровоцировали драку поляки, которые не очень хорошо относятся к работникам с Украины.

На помощь своим землякам примчался экс-боевик добровольческого батальона «Айдар» (экстремистская организация, запрещенная на территории России), который услышал сильный шум и сразу присоединился к дерущимся.

Позже другой представитель батальона, Виталий Корун, рассказал, что победа в драке оказалась за украинцами. Они изгнали из хостела сильно избитых поляков. Также националист заявил, что вмешавшийся в потасовку боевик «выбил зубы» нападавшим.

Батальон «Айдар» участвовал в боевых действиях на Донбассе. Его спонсировал бизнесмен Игорь Коломойский, который является фигурантом уголовного дела в России. Преследует он и на Украине, хотя известно о его связи с действующим президентом Зеленским.