читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Польский аналитик в области геополитики Яцек Бартосяк в издании wPolityce написал, что Варшава вполне может одолеть Россию, если между странами начнется вооруженное столкновение. Для этого нужно всего ничего – реформировать и перевооружить польскую армию, а также уговорить Москву не использовать ядерное оружие.

Он объяснил, что Россия неизбежно нападет на Украину, быстро ее победит, а затем вторгнется в Польшу. Зачем это нужно Москве, политик решил не объяснять. Он лишь отметил, что защиты от США Варшаве ждать не приходится, так как Вашингтон заметно ослаб в последние годы и не будет ввязываться в боевые действия против России.

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал публикацию Бартосяка и отметил, что Польше пора бы прекратить зарабатывать на антироссийской истерике. Тем более, что аргументов в пользу возможного «нападения РФ» на кого бы то ни было не осталось совсем. Теперь журналисты и «аналитики» транслируют собственные фантазии, которые оторваны от реальности.

Он также напомнил, что Польша во все времена проигрывала России и никакие амбиции ей не помогали. Поэтому Бартосяк фантазирует на тему усиления армии и возможной победы. Помимо солдат и техники, войска должны иметь еще и боевой опыт, а Польша в последние годы воевала разве что в составе НАТО с беззащитными и слабыми государствами, не способными оказать сопротивление. Да и там она тоже пряталась за спины более сильных стран.

Леонков также напомнил, что компьютерное моделирование недавно показало, что Польша с треском проиграет белорусской армии, если надумает развязать войну с Минском. С Россией же Варшаве лучше не связываться вообще.

Вам может понравиться

Польский аналитик Грессель раскрыл единственный способ “напугать Путина”

Западу нужно напасть на Россию, чтобы «напугать Путина» и предотвратить «вторжение на Украину». Такую «гениальную» мысль высказал эксперт Густав Грессель, представляющий Европейский совет по международным отношениям в польской газете Do

Эксперт Forbes рассказал о возрождении Черноморского флота РФ после 2014 года

Россия будет активно задействовать возрожденный Черноморский флот в гипотетической войне против Украины, рассказало американское издание Forbes. Эксперт напомнил, что еще до 2014 года ЧФ РФ ничего особенного из себя не

Американцы предложили перевезти Украину в пустыню Мохаве и сделать новым штатом США

Американское издание The Washington Post опубликовало интервью с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Тот, в частности, рассказал, что Москва имеет превосходство над Украиной в Азовском море и в любой момент
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 декабря – переменная облачность, до -6 °C | город Мытищи: погода, 29 декабря – пасмурно, до -14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 декабря – переменная облачность, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 декабря – небольшой снег, до -12 °C | Королев: погода, 29 декабря – небольшой снег, до -0 °C | Подольск: погода, 29 декабря – пасмурно, до -12 °C | Армавир: погода, 29 декабря – пасмурно, до 8 °C |