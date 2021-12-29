Польский аналитик в области геополитики Яцек Бартосяк в издании wPolityce написал, что Варшава вполне может одолеть Россию, если между странами начнется вооруженное столкновение. Для этого нужно всего ничего – реформировать и перевооружить польскую армию, а также уговорить Москву не использовать ядерное оружие.

Он объяснил, что Россия неизбежно нападет на Украину, быстро ее победит, а затем вторгнется в Польшу. Зачем это нужно Москве, политик решил не объяснять. Он лишь отметил, что защиты от США Варшаве ждать не приходится, так как Вашингтон заметно ослаб в последние годы и не будет ввязываться в боевые действия против России.

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал публикацию Бартосяка и отметил, что Польше пора бы прекратить зарабатывать на антироссийской истерике. Тем более, что аргументов в пользу возможного «нападения РФ» на кого бы то ни было не осталось совсем. Теперь журналисты и «аналитики» транслируют собственные фантазии, которые оторваны от реальности.

Он также напомнил, что Польша во все времена проигрывала России и никакие амбиции ей не помогали. Поэтому Бартосяк фантазирует на тему усиления армии и возможной победы. Помимо солдат и техники, войска должны иметь еще и боевой опыт, а Польша в последние годы воевала разве что в составе НАТО с беззащитными и слабыми государствами, не способными оказать сопротивление. Да и там она тоже пряталась за спины более сильных стран.

Леонков также напомнил, что компьютерное моделирование недавно показало, что Польша с треском проиграет белорусской армии, если надумает развязать войну с Минском. С Россией же Варшаве лучше не связываться вообще.